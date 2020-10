Aston Villa segue 100% vitorioso na Liga inglesa com golo nos descontos

Um grande remate de fora da área do médio, aos 90+1 minutos, deu a vitória à surpreendente formação orientada por Dean Smith, que em quatro jogos soma quatro vitórias, derrotando os adversários do Sporting de Braga na Liga Europa.



À quinta jornada, a equipa de Birmingham até pode vir a subir à liderança da ‘Premier League', se vencer o jogo em atraso, mas, para já, segue com 12 pontos, em 12 possíveis, a um do Everton, que lidera o campeonato.



Por seu lado, o Leicester, que continua sem o lesionado Ricardo Pereira, perdeu pela segunda vez consecutiva e é quarto à condição, com nove pontos.



Antes, o Tottenham, treinado pelo português José Mourinho, cedeu hoje, aos 90+4 minutos, um empate diante do West Ham (3-3), depois de ter estado a vencer por 3-0, graças a um tento do argentino Manuel Lanzini.



Nada fazia prever este desfecho, já que, à entrada para os últimos 10 minutos, o Tottenham beneficiava de uma vantagem de três golos, após o sul-coreano Son marcar aos 46 segundos, antes de Harry Kane fazer mais dois, aos oito e 16 minutos, antes de o paraguaio Balbuena (82) e um autogolo do colombiano Davinson Sánchez (85) dar esperança aos ‘hammers'.



Num jogo marcado pela estreia de Gareth Bale pelo Tottenham, sete anos depois de ter rumado ao Real Madrid, a equipa de Mourinho perdeu a possibilidade de igualar o Liverpool no segundo lugar, sendo agora sexta, com oito pontos, mais um do que o West Ham.



O Crystal Palace esteve perto de subir aos lugares cimeiros da ‘Premier League', graças a um golo de Wilfried Zaha, aos 19 minutos, de grande penalidade, só que acabou por sofrer o empate (1-1) do Brighton nos derradeiros instantes, aos 90, através do argentino Alexis Mac Allister.



Sheffield United e Fulham continuam sem vencer ao fim de cinco rondas realizadas, mas somaram o primeiro ponto na prova, depois de terem empatado 1-1, num encontro no qual o extremo português Ivan Cavaleiro foi titular nos londrinos.