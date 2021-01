Athletic Bilbau goleia na receção ao Getafe e sobe ao nono lugar em Espanha

No Estádio San Mamés, até foi o conjunto dos arredores de Madrid a colocar-se em vantagem, quando ainda nem estava decorrido o primeiro minuto de jogo, graças ao cabeceamento certeiro de Cucurella, aos 18 segundos, que fez ‘despertar’ os bascos para uma exibição muito conseguida, frente a um adversário que ainda desperdiçou uma grande penalidade por Jaime Mata (29), defendida por Unai Simon.



Raul Garcia restabeleceu o empate, aos 12, assistido por Muniain, que viria a fazer novo passe decisivo para Yeray Alvarez (50) colocar os anfitriões no comando, antes de o médio fazer o ‘bis’ (61) e do recém-entrado Alejandro Berenguer (75) e Oscar De Marcos (82) fecharem a contagem.



Depois de derrota perante o FC Barcelona na última ronda, os comandados de Marcelino Garcia Total sobem ao nono posto, com 24 pontos, os mesmos de Celta de Vigo e Cádis, ambos com mais um jogo, enquanto o Getafe segue em 13.º, com menos um.