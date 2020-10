"Barça" anuncia a renovação de quatro contratos

Piqué, um dos capitães de equipa, fica com contrato até 30 de junho de 2024, com uma cláusula de rescisão de 500 milhões de euros.



O "Barça" esclarece, no entanto, que o prolongamento do vínculo está sujeito a que "dispute um determinado número de jogos a partir da temporada 2021-22".



Ter Stegen tem agora acordo até 30 de junho de 2025 e uma cláusula de rescisão fixada também nos 500 milhões de euros.



Quanto a Lenglet e De Jong, o período é ainda mais longo, sendo o termo 30 de junho de 2026 - as cláusulas de rescisão são de 300 e 400 milhões de euros, respetivamente.



Estes acordos foram assinados "após semanas de negociação e incluem uma adequação salarial temporal, tendo em conta as atuais circunstâncias derivadas da crise provocada pela pandemia de covid-19", acrescenta o clube.