Barcelona vence Reus e defronta FC Porto na final da Liga Europeia de hóquei em patins

Lusa 12 Mai, 2018, 17:22 / atualizado em 12 Mai, 2018, 17:22 | Futebol Internacional

Em `final four` que decorre no Dragão Caixa, no Porto, o Barcelona saiu vencedor da meia-final espanhola, num encontro em que esteve sempre em vantagem e apenas por uma vez permitiu a igualdade.

Pau Bargalló, logo aos dois minutos, colocou o `Barça` na frente, mas o Reus, detentor do troféu, ainda respondeu e igualou no minuto seguinte, por Raul Marin. O Barcelona pegou no jogo e atingiu o intervalo a vencer já por 4-1, com golos de `Xavi` Barroso (19), Lucas Ordonez (21) e Pablo Alvarez (22), enquanto Raul Marin `bisou` no encontro, já na segunda parte, reduzindo para 4-2, aos 34.