Barcelona vence Sevilha e está na final da Taça de Espanha

O Sevilha poderia ter sentenciado a passagem à entrada para o último quarto de hora, só que o guarda-redes Ter Stegen defendeu uma grande penalidade do argentino Lucas Ocampos e manteve o FC Barcelona na corrida ao apuramento.O central Gerard Piqué subiu à área andaluza e carimbou o 2-0, aos 90+4 minutos, dando o melhor seguimento a um cruzamento do francês Antoine Griezmann, que tinha entrado no decorrer do segundo tempo.

O conjunto catalão, que venceu o troféu em 30 ocasiões, fica agora à espera do adversário que vai encontrar na final, o qual sairá do confronto entre Athletic Bilbau e Levante, que jogam a segunda mão das "meias" esta quinta-feira, após o empate 1-1 registado no primeiro duelo.