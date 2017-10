Bayern Munique goleia e aproxima-se de líder Dortmund

Lusa 14 Out, 2017, 17:57 | Futebol Internacional

A jogar em casa, o Bayern Munique adiantou-se no marcador logo aos oito minutos, com um autogolo de Julian Schuster, tendo, antes do intervalo, aos 42 minutos, Kingsley Coman ampliado a vantagem para a equipa bávara. O ascendente não parou na segunda parte, com Thiago Alcântara (63 minutos), Robert Lewandowski (75) e Joshua Kimmich (90+3) a fecharem a contagem.



Noutro jogo da oitava jornada, o Hoffenheim perdeu a oportunidade para consolidar o terceiro lugar da ´Bundesliga´, ao empatar 2-2 em casa com o Augsburgo.



Benjamin Hübner marcou para o Hoffenheim, aos 52 minutos, com o austríaco Michael Gregoritsch a igualar aos 75 minutos. Aos 85 minutos, Mark Uth voltou a colocar a equipa da casa em vantagem, mas um autogolo do médio Kevin Vogt voltou a igualar a partida.



O Hoffenheim fica assim com 15 pontos e com o terceiro lugar ameaçado em caso de vitória do Leipzig, que hoje mede forças com o líder Borussia Dortmund.



Quem aproveitou o deslize do Hoffenheim foi o Schalke 04, que subiu ao quinto lugar e soma agora 13 pontos, após a vitória por 2-0 sobre o Herta Berlim.



A jogar com menos um – expulsão do japonês Genki Haraguchi por vermelho direto, aos 44 minutos –, o Hertha de Berlim viu-se em desvantagem quando Leon Goretza converteu para o Schalke 04 uma grande penalidade, sancionando falta de Vladimir Darida.



Aos 78, Guido Burgstaller assegurou a vitória da equipa visitante, com o Hertha Berlim a cair para 12.°, com nove pontos.



O Eintracht Frankfurt conseguiu, por seu turno, ultrapassar o Hannover por 2-1, subindo à sexta posição e somando agora 13 pontos.



Sébastien Haller adiantou o Eintracht Frankfurt no marcador, aos 10 minutos, mas o senegalês Salif Sané ainda empatou, aos 36 minutos.



Quase no termo do tempo regulamentar, aos 89 minutos, o croata Ante Rebić voltou a colocar o Eintracht Frankfurt em vantagem, relegando o Hannover à oitava posição, com 12 pontos.



O Mainz, por seu turno, recebeu e venceu o Hamburgo por 3-2, subindo ao 10.° lugar da ´Bundesliga´, com 10 pontos.