Bellingham afastado por lesão durante três semanas

"Na sequência dos exames efetuados hoje pelos serviços médicos do Real Madrid, foi diagnosticada ao nosso jogador Jude Bellingham uma entorse de grau elevado no tornozelo esquerdo. Aguarda-se evolução", refere o clube em comunicado.O médio inglês lesionou-se na vitória frente ao Girona (4-0) e teve de abandonar o relvado aos 57 minutos, já depois de ter apontado dois golos, sendo nesta altura o melhor marcador do campeonato, com 16 tentos.Bellingham será assim baixa para a primeira mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, na Alemanha, frente ao Leipzig, juntando-se no lote de indisponíveis aos defesas Antonio Rüdiger, Éder Militão e David Alaba, e ao guarda-redes Thibaut Courtois.Com um tempo de paragem estimado de três semanas, o objetivo é recuperar o internacional inglês da tempo da segunda mão dos ‘oitavos’ da Liga dos campeões, agendada para o dia 06 de março.