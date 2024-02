Real Madrid vence Girona e caminha isolado para o título

Os 'merengues', já vencedores na primeira volta por 3-0 em casa do adversário, deram uma nova demonstração coletiva e chamaram à realidade o pequeno clube catalão, que vinha à capital tentar manter vivo o direito de sonhar com o seu primeiro título espanhol.



Liderado pela dupla Bellingham-Vinicius, o Real Madrid sai desta ronda com cinco pontos de avanço para o Girona, que continuará segundo, uma vez que detém mais seis pontos do que o Barcelona, terceiro e que no domingo recebe o Granada.



A esperada oposição do Girona durou apenas seis minutos, quando Vinicius Júnior abriu as contas para o Real, que chegou ao intervalo a vencer já por 2-0, com Bellingham a anotar o segundo, aos 35, a passe de Vinicius.



Na etapa complementar, o mesmo Bellingham ampliou para 3-0, aos 54, tendo Rodrygo, aos 61, novamente a passe de Vinicius, fechado as contas, numa partida em que o sinal menos vai para o toque sofrido por Bellingham no joelho esquerdo, tendo este saído, por precaução, aos 57 minutos.



Com o Real lançado para recuperar o título perdido na época passada para o Barcelona, os catalães têm a oportunidade de no domingo reduzirem para três pontos a sua desvantagem para o vizinho Girona, precisando para isso de vencer o Granada, penúltimo cassificado, com apenas 12 pontos.