Bétis vence Granada e consolida lugar de acesso à Liga Europa

Por seu turno, o Granada, com o defesa internacional luso Domingos Duarte a atuar de início (foi substituído aos 76 minutos), e com os compatriotas Rui Silva e Domingos Quina no banco, segue no 10.º posto com 45 pontos.

Curiosamente, os quatro clubes do pelotão da frente empataram todos nesta ronda.