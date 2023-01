Bilbau, Bétis e Osasuna apurados na Taça do Rei

O Osasuna foi quem sentiu maiores dificuldades, pois precisou de tempo extra para se livrar do Gimnastic, do terceiro escalão, reduzido a 10 elementos a partir dos 84 minutos e que só caiu aos 112 minutos, ainda por cima com autogolo do defesa Eric Montes Arce, que resultou no 1-2 final.O Bétis, com William Carvalho a entrar ao intervalo, começou por ficar em desvantagem em casa do Tarragona, da quarta divisão, contudo deu a volta para se impor por tranquilo 4-1.Em casa do Eldense, da terceira divisão, o Athletic Bilbau não passou por qualquer vicissitude, goleando por 6-1.Athletic Bilbau, Bétis e Osasuna juntam-se nos oitavos de final a outras nove equipas da primeira divisão, nomeadamente FC Barcelona, Real Madrid, Valência, Real Sociedad, Sevilha, Atlético Madrid, Villarreal, Maiorca e Espanyol.Da segunda divisão resistem Ceuta, Alavés, Levante e Sporting Gijon, enquanto o Ceuta, do terceiro escalão, é a maior surpresa nessa fase da prova.