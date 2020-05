Bolonha com caso suspeito que pode obrigar a quarentena do plantel

“Pendente de uma investigação mais aprofundada, a equipa, por precaução, retomará quinta-feira os treinos individuais e em horários diferentes, sem usar espaços comuns”, informa o clube da Serie A no seu sítio na internet.



A confirmar-se o positivo, este será o primeiro caso desde que o governo autorizou os treinos de conjunto no futebol transalpino.



“Se o positivo for confirmado, a equipa será isolada em confinamento”, completa a formação italiana, 10.ª classificada da Serie A, liderada pela Juventus, de Cristiano Ronaldo.



A Liga italiana está suspensa desde 9 de março e o seu regresso está previsto para 13 de junho.



Os campeonatos de futebol de França, Escócia, Bélgica e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede em Itália, Inglaterra, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 03 de junho. A Liga alemã regressou em 16 de maio.



O número de mortes em Itália é hoje de 32.955, desde a deteção do primeiro caso de infeção pelo novo coronavírus, em 21 de fevereiro, com o total de pessoas infetadas a atingir os 230.555.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 350 mil mortos e infetou mais de 5,6 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Cerca de 2,2 milhões de doentes foram considerados curados.