Chelsea derrota Barcelona e defronta o FC Porto na final da Youth League

26 Abr, 2019 | Futebol Internacional

Num frente a frente entre as duas equipas que disputaram a final na época passada, ganha pela equipa catalã, foi o FC Barcelona a primeira equipa a marcar por Anssumane Fati, aos 20 minutos.

No segundo tempo, os londrinos empataram aos 66 minutos, por Mc Cormick, depois de uma `oferta` do guarda-redes catalão, mas, três minutos depois, o `Barça` voltou a adiantar-se no marcador por Fati.

No entanto, o Chelsea, aproveitando vários erros defensivos dos catalães, restabeleceu o empate aos 85 minutos, por Charlie Brown, num lance em que o Barcelona ficou a pedir fora de jogo.

Na série de penáltis, o Chelsea acabou por levar a melhor, ao falhar apenas um contra dois do FC Barcelona.

Os londrinos, que venceram a competição por duas vezes, vão agora defrontar na final o FC Porto, que derrotaram na meia-final da edição da época passada, na marcação de penáltis.

É a primeira vez que o FC Porto chega à final da prova, à qual o Benfica já esteve por duas vezes, mas nenhuma equipa portuguesa venceu a competição.