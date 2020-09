Covid-19: Ajustes financeiros conduzem à `igualdade de género` no futebol australiano

Redação, 16 set 2020 (Lusa) – A Federação de futebol da Austrália (FFA) e o sindicato de jogadores (PFA) assinaram um acordo coletivo para as seleções nacionais que garanta os níveis de alto rendimento e a igualdade de género nas seleções masculina e feminina.



O acordo resulta dos ajustes a que o organismo foi obrigado pela crise económica desencadeada pela pandemia da covid-19, e estará, pelo menos, em vigor até ao final do Mundial feminino de 2023, organizado em conjunto por Austrália e Nova Zelândia.



A Federação e o Sindicato concordaram em ajustar reduções salariais, para responder à crise económica, mas ambos pretendem fomentar a igualdade de género e a paridade na remuneração, partilhando equitativamente as receitas pelas seleções.



“Este acordo assegura que os ‘socceroos’ [seleção masculina] e as ‘Matildas’ [feminina] continuem a receber a mesma parte das receitas geradas pelas nossas seleções, mas também serve para apoiar a saúde financeira”, adiantou o diretor executivo da FFA, James Johnson.



A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 929.391 mortos e mais de 29,3 milhões de casos de infeção em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.



As medidas para combater a pandemia paralisaram setores inteiros da economia mundial e levaram o Fundo monetário Internacional (FMI) a fazer previsões sem precedentes nos seus quase 75 anos: a economia mundial poderá cair 4,9% em 2020, arrastada por uma contração de 8% nos Estados Unidos, de 10,2% na zona euro e de 5,8% no Japão.