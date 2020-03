Covid-19. Clubes europeus perdem cerca de um terço no valor dos plantéis

O estudo realizado pelo CIES incide nos campeonatos de Inglaterra, Espanha, Alemanha, Itália e França, indicando que o valor de transferência dos jogadores cairá perto de 28%, de 32,7 para 23,4 mil milhões de euros (ME), se não se disputarem jogos ou não existirem renovações até ao final de junho.De acordo com CIES, a maior perda percentual é estimada para o Marselha, treinado pelo português André Villas-Boas, com uma queda de 38% (de cerca de 97 ME), e a menor seria do Brest, com menos 16% do valor antes da pandemia.

Os "gigantes" FC Barcelona e Real Madrid têm perdas estimadas na ordem dos 366 ME (-31,3%) e 350 ME (-31,8%), respetivamente, e o Paris Saint-Germain de 302 ME (-31,4%).