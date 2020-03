Covid-19. Gündogan diz que Liverpool merece ser campeão

"Tens de ser justo como desportista", lançou o atleta em entrevista ao canal de televisão alemão ZDF, reconhecendo que o Liverpool alcançou por mérito próprio uma enorme vantagem pontual face aos rivais na "Premier League’" antes da suspensão da competição.



O Liverpool está no comando do campeonato inglês com 82 pontos conquistados em 29 jogos, e com uma vantagem de 25 pontos para o Manchester City, onde atuam os portugueses Bernardo Silva e João Cancelo, que é o mais direto perseguidor.



Os "reds" precisavam apenas de mais duas vitórias nas nove jornadas que faltam disputar da liga inglesa para se sagrarem matematicamente campeões, depois de um jejum de 30 anos.



A primeira liga inglesa, uma das provas de futebol com maior notoriedade a nível mundial, está suspensa até, pelo menos 30 de abril, devido à covid-19, e os clubes do primeiro escalão vão voltar a reunir-se para discutir a situação, tudo apontando para uma extensão do período de suspensão.