Covid-19. Liga norte-americana de futebol com 20 testes positivos

“No domingo, 18 jogadores e seis elementos das equipas técnicas tiveram resultados positivos nos testes PCR”, refere a MLS, indicando que foram testados um total de 668 jogadores.



De acordo com o organismo, “dois jogadores testaram positivo” nos testes realizados na chegada a Orlando, onde deverá decorrer, à porta fechada, o torneio que marca o regresso da competição, com início marcado para 8 de julho.



Interrompido desde 12 de março, o campeonato da MLS está sujeito a um rigoroso protocolo sanitário desde de que foram retomados os treinos coletivos, em 4 de junho.



O torneio que marca o regresso da competição, denominado MLS is back (A MLS está de volta) deverá decorrer na Florida, estado para o qual também está agendado, para 30 de julho, o reinício da Liga Norte-Americana de Basquetebol (NBA).



Cinco portugueses atuam atualmente na MLS, com destaque para Nani, que joga no Orlando City, tal como João Moutinho, estando ainda em prova Luís Martins (Sporting Kansas City), Pedro Santos (Columbus Crew) e Jânio Bikel (Vancouver Whitecaps).