Covid-19: Representante diz que Fedor Smolov acordou com o Cellta a ida à Rússia

“Não há nenhum problema, o Fedor acordou todos os seus passos com o Celta. Quanto às multas, ficou decidido que só as pagará se voltar a Vigo atrasado”, informou a ProSportsManagement.



Segundo o clube galego, o atleta pediu “por diversas vezes” autorização para se deslocar à Rússia por motivos pessoais, uma pretensão que lhe foi negada, porque a Liga espanhola “não autorizou”.



Ainda assim, o conjunto da Liga espanhola assumiu o “compromisso de Smolov em voltar resolvidos os assuntos pessoais”, sendo que, de qualquer forma, este seria “submetido à disciplina interna do clube”.



Smolov, que chegou à Galiza no período de transferências de Inverno, emprestado pelo Lokomotiv de Moscovo, já se tinha queixado nas redes sociais de ter de ficar em Espanha durante o período de confinamento ditado pelas autoridades locais devido ao novo coronavírus.



O russo e o dinamarquês Pione Sisto, que violou o confinamento e regressou ao país avisando o clube das suas intenções somente quando já estava no aeroporto, são os únicos atletas do plantel a viverem sozinhos, em Vigo, sem qualquer familiar ou pessoa de confiança.



Segundo o diário Sport-Express, Smolov viajou num avião privado até uma nação vizinha da Rússia, para não violar a proibição de voos entre a Espanha e o seu país, seguindo posteriormente de automóvel até Moscovo.



