Covid-19. Treinos coletivos adiados em Itália

O primeiro-ministro, Giuseppe Conte, anunciou a medida inserida no prolongamento do confinamento, que continua a permitir treinos individuais, mas não permite que vários atletas treinem em conjunto.



A medida responde ao plano de clubes como a Lazio, que pretendia regressar aos treinos, em pequenos grupos, já no sábado, um dia depois de terminar o prazo original do confinamento.



Antes, atletas a prepararem-se para os Jogos Olímpicos Tóquio2020 tinham acesso às instalações desportivas, mas o adiamento da competição para 2021 significa que estes só poderão treinar em casa ou nas suas imediações.



"Estamos a começar a ver os primeiros efeitos positivos (das medidas restritivas). Se começarmos a relaxá-las, os nossos esforços terão sido em vão", disse Conte.