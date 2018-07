Cristiano Ronaldo: "Foi uma decisão fácil"

Marcos Celso - RTP Comentários 16 Jul, 2018, 17:46 / atualizado em 16 Jul, 2018, 19:09 | Futebol Internacional

Há nove anos o CR7 chegou a Madrid onde foi apresentado no Santiago Bernabéu, numa cerimónia a que assistiram Di Stéfano e Eusébio. Agora, Ronaldo fez-se acompanhar de quase toda a família mais chegada perante a imprensa transalpina e mundial, na primeira aparição pelo campeão italiano, pelo qual assinou por quatro anos.



Nas palavras do português destaca-se, acima de tudo, o otimismo com que encara esta integração no campeão italiano, numa nova etapa na carreira com a camisola da "Vecchia Signora".





"Como disse muitas vezes, é uma das melhores equipas do mundo. Sempre disse quer era um clube no qual gostaria de jogar. Foi uma decisão fácil, pela dimensão do clube, e foi um passo importante na minha carreira. É o melhor clube italiano, habitado a ganhar, com um grande treinador, grandes jogadores e um grande presidente", afirmou o avançado português, na apresentação como jogador da `Juve`.





Cristiano Ronaldo revelou ainda que começa a treinar no dia 30 deste mês já a preparar o primeiro jogo de dia 12.







A Bola de Ouro - já venceu cinco - não é, para Cristiano, uma das principais prioridades, mas os desafios da sua carreira são para prosseguir, com vista a "dar muitas alegrias aos tiffosi".





A conferência de imprensa durou cerca de meia-hora, momento em que Cristiano Ronaldo confessou-se feliz e confiante por ter decidido ingressar na Juventus.



O capitão da seleção portuguesa, de 33 anos, disse que não estava triste por deixar ao Real Madrid e sublinhou que não vai para Turim para terminar a carreira: "Há jogadores que vão para a China ou para o Qatar, para terminar carreira. Eu não, venho quase rejuvenescer, para um clube grande", disse Cristiano Ronaldo, manifestando-se "agradecido à Juventus pela oportunidade de continuar a carreira".