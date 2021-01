Davide Nicola substitui Giampaolo à frente do Torino

"O Torino Football Clube tem o prazer de comunicar que confiou a gestão da equipa principal de futebol ao treinador Davide Nicola”, refere o clube em comunicado na sua página oficial na internet.



O clube do norte de Itália lembra que Nicola, de 47 anos, foi jogador do Torino, quando a equipa estava na Serie B em 2005/06, e marcou um dos golos no "play off" final de acesso ao principal campeonato.



Em 18 encontros na Serie A, o Torino apenas venceu dois, tendo somado sete empates e perdido em nove ocasiões, resultando num 18.º posto, com 13 pontos, os mesmos do 19.º colocado, o Parma, e ambos com mais um do que o lanterna vermelha, o Crotone.



Marco Giampaolo, de 53 anos, que comandava o Torino desde agosto, tornou-se o quarto treinador a ser "chicoteado" no campeonato transalpino da presente temporada, após Fiorentina, Génova e Parma já terem dispensado os seus técnicos.