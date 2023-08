Federação Espanhola de Futebol pede a renúncia de Luis Rubiales

, lê-se num comunicado da Real Federação Espanhola de Futebol divulgado esta segunda-feira.





A decisão surge após a reunião da comissão de presidentes de federações regionais da RFEF que decorreu esta segunda-feira em Madrid.



A federação espanhola de futebol pede uma "reestruturação orgânica profunda" que possibilitem "uma nova etapa de gestão no futebol espanhol".







No sábado, a FIFA anunciou a suspensão de Rubiales na sequência do polémico beijo que deu a uma jogadora na final do Mundial feminino de futebol. Na última sexta-feira, numa assembleia geral extraordinária, Rubiales recusou demitir-se e garantiu que se iria defender.







O Ministério Público espanhol considerou que o beijo “não foi consensual”, tendo em conta as declarações da futebolista Jenni Hermoso, e ofereceu-lhe a possibilidade de formalizar a queixa pública contra Luis Rubiales por crime de agressão sexual no prazo de 15 dias.



Em comunicado, o organismo, explica que os fatos relatados podem constituir um crime de agressão sexual e sublinha “a "importante repercussão pública nos meios de comunicação social a nível nacional e internacional" que o caso está assumir.