Griezmann regressa ao At. Madrid por empréstimo do Barcelona

Aa cláusula do empréstimo pode ser renovada por ambas as partes por mais um ano, segundo a nota publicada no sítio oficial do Atlético de Madrid.Depois de forçar a saída para os "blaugrana", nos quais, apesar dos 35 golos apontados, ficou aquém das expetativas, o avançado francês de 30 anos regressa aos "colchoneros" para a sexta época sob o comando de Diego Simeone, pelos quais marcou 133 golos.

O campeão mundial em 2018 pela seleção francesa - com 95 internacionalizações e 38 tentos - vai agora partilhar balneário com o internacional português João Félix, os ex-FC Porto Héctor Herrera e Felipe e reencontrar o guarda-redes ex-Benfica e Rio Ave Jan Oblak, tal como o antigo colega "blaugrana" Luis Suárez.