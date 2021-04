Guarda-redes Diogo Costa ausente dos convocados do FC Porto

O internacional sub-21 português é uma das ausências notadas na lista dos 25 eleitos do treinador Sérgio Conceição, que tem o guarda-redes senegalês Mouhamed Mbaye, a recuperar de uma rutura ligamentar do joelho esquerdo, e o médio Sérgio Oliveira, com uma lesão muscular na coxa direita, entregues ao departamento médico.

O melhor marcador dos `dragões` na prova, com cinco golos, estaria sempre indisponível para o primeiro encontro diante do Chelsea, no qual irá cumprir castigo pela acumulação de cartões amarelos, tal como o avançado iraniano Mehdi Taremi, expulso na derrota com os italianos da Juventus (3-2, após prolongamento), da segunda mão dos `quartos`.

FC Porto e Chelsea vão lutar pelo acesso às meias-finais da Liga dos Campeões, numa eliminatória com duas partidas na cidade espanhola de Sevilha, marcadas para quarta-feira e 13 de abril, devido às restrições de viagens causadas pela pandemia de covid-19.

O primeiro embate arranca às 21h00 locais (20h00 em Lisboa), no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, com arbitragem do esloveno Slavko Vincic.

Lista de convocados:

- Guarda-redes: Agustín Marchesín, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo

- Defesas: Pepe, Diogo Leite, Zaidu, Carraça, Wilson Manafá, Chancel Mbemba, Nanú e Malang Sarr

- Médios: Mamadou Loum, Matheus Uribe, Marko Grujic, Jesús Corona, Romário Baró, Otávio, Felipe Anderson e Fábio Vieira

- Avançados: Luis Díaz, Moussa Marega, João Mário, Toni Martínez, Evanilson e Francisco Conceição