Juventus empata em Crotone no jogo 650 de Buffon na Liga italiana

O guarda-redes italiano estreou-se em 1995, com o Parma, e hoje assinalou nova marca redonda numa carreira de recordes, mas num jogo que significa que a ‘Juve' volta a marcar passo no caminho pela revalidação do título.



Sem Ronaldo, infetado com o novo coronavírus, rapidamente a formação de Andrea Pirlo ficou em desvantagem, graças a uma grande penalidade convertida pelo nigeriano Simy, antigo jogador de Portimonense e Gil Vicente, logo aos 12 minutos.



Perante o lanterna-vermelha do campeonato, em ano de promoção e que ainda não tinha pontuado, o avançado espanhol Morata empatou pouco depois, aos 21 minutos, a passe de Chiesa, que teve uma estreia de extremos pela formação de Turim.



Se no primeiro tempo fez a assistência para o empate, na etapa complementar acabou por comprometer, ao ser expulso aos 60 minutos, após pisar a perna de um adversário.



A Juventus, agora em quarto lugar, não conseguiu vencer e soma oito pontos, tendo registado o segundo empate em quatro jornadas, com apenas uma vitória em campo: o triunfo frente ao Nápoles foi atribuído por falta de comparência, com os napolitanos em isolamento.



Antes, o dérbi de Milão pendeu para o lado do AC Milan, graças a um ‘bis' do sueco de 39 anos Zlatan Ibrahimovic, assistido no segundo golo por Rafael Leão, no regresso à competição após ter estado infetado com o novo coronavírus.



O resultado impôs a primeira derrota ao Inter de Milão, que ainda marcou pelo belga Lukaku, esta temporada, com o AC Milan a ganhar o ‘derbi della Madonnina' pela primeira vez desde 2015 e seguir 100% vitorioso no topo da tabela da ‘Serie A'.



Abaixo está a Atalanta, que, horas antes, foi goleada por 4-1 em Nápoles, com dois golos do mexicano Lozano e tentos de Politano e do nigeriano Osimhen, todos na primeira parte, antes de o holandês Lammers reduzir.



Na estreia de Adrien Silva pela Sampdoria, ao entrar aos 58 na receção à Lazio, o novo clube do médio português somou a segunda vitória consecutiva, por 3-0.