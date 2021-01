Juventus, sem Ronaldo, bate secundária Spal e apura-se para as meias da Taça

O treinador Andrea Pirlo optou por deixar de fora o internacional luso, juntamente com o médio uruguaio Rodrigo Bentancur e o argentino Paulo Dybala, três opções que não fizeram falta à ‘vecchia signora’, que, a jogar em casa, apresentou um 'onze' com jogadores menos utilizados.



O espanhol Alvaro Morata, na conversão de um penálti, aos 16 minutos, deu vantagem à ‘Juve’, dilatada por Gianluca Frabotta (33), e ‘selada’, já no seguno tempo, por Kulusevski (79) e Federico Chiesa (90+4). O Inter, que na terça-feira superou o rival AC Milan (2-1), será o adversário nas ‘meias’.



Em Bérgamo, a eliminatória podia ter ‘caído’ para qualquer um dos lados, contudo, foram os locais que acabaram por ser mais felizes, num encontro em que jogaram com menos um elemento desde o minuto 53, face ao vermelho direto exibido a Palomino, e ainda tiveram Duvan Zapata a desperdiçar uma grande penalidade.



O defesa-central Berat Djimsiti colocou a Atalanta na frente, logo aos sete minutos, mas o conjunto da capital reagiu e passou mesmo para o comando do marcador, graças aos golos de Vedat Muriqi (17) e Francesco Acerbi (34), antes de Ruslan Malinovsky voltar a repor nova igualdade.



O golo que colocou a Atalanta nas ‘meias’ foi apontado pelo médio Aleksey Miranchuk (57) e aguarda agora pelo oponente, que vai sair da partida entre o detentor do troféu Nápoles e o Spezia.