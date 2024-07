LCE. Vitória ambicioso defronta Floriana em Malta

O embate relativo à primeira mão da segunda pré-eliminatória da competição europeia assinala o início oficial da temporada vimaranense, com o técnico recém-contratado ao Moreirense a prometer “exigência máxima” aos 22 jogadores convocados diante de um oponente que “tem valor”.





Questionado sobre o primeiro "onze" da temporada 2024/25, Rui Borges de 44 anos disse que nem o plantel sabe quais vão ser os titulares no Estádio Centenário, em Attard, nos arredores da capital maltesa de La Valetta, com relvado sintético em vez de natural, circunstância que exige “adaptação em termos físicos e técnicos”, mas que “não pode servir de desculpa” para uma exibição menos inspirada.



Com o lateral direito Bruno Gaspar ausente para “não correr riscos”, já que “não se encontra a 100%”, e o defesa central Tomás Ribeiro de fora por opção técnica, o treinador assumiu o sonho do apuramento para a fase de liga da competição da UEFA, mas com a consciência de que há várias etapas a superar até lá.







A formação maltesa procura repetir o feito almejado frente ao Tre Penne - São Marino - onde venceu por um resultado agregado de 4-2. Destaque para Thiaguinho Santos, Kyrian Nwoko e Kemar Reid nos orientados por Darren Abdilla.





A segunda mão realizar-se-á na quinta-feira seguinte, dia 1 de agosto. O vencedor desta eliminatória vai defrontar o vencedor do duelo entre Shelbourne FC - Irlanda - e FC Zurich - Suíça.