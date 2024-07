LCE: Rui Borges pede Vitória com respeito por Floriana "físico e bem organizado"

O embate relativo à primeira mão da segunda pré-eliminatória da competição europeia assinala o início oficial da temporada vimaranense, com o técnico recém-contratado ao Moreirense a prometer "exigência máxima" aos 22 jogadores convocados diante de um oponente que "tem valor".



"(O Floriana) é uma equipa que tem valor, comprometida, bem organizada, bastante física, forte nos contra-ataques e ataques rápidos. Tem homens fortes, rápido e verticais na frente. Temos de estar cientes de que vamos passar por dificuldades. Temos de estar concentrados e respeitar o adversário para conseguirmos a vitória", disse, na antevisão ao duelo marcado para 19:00 locais (18:00 de Lisboa).



Questionado sobre o primeiro 'onze' da temporada 2024/25, o 'timoneiro' de 44 anos disse que nem o plantel sabe quais vão ser os titulares no Estádio Centenário, em Attard, nos arredores da capital maltesa de La Valetta, com relvado sintético em vez de natural, circunstância que exige "adaptação em termos físicos e técnicos", mas que "não pode servir de desculpa" para uma exibição menos inspirada.



Com o lateral direito Bruno Gaspar ausente para "não correr riscos", já que "não se encontra a 100%", e o defesa central Tomás Ribeiro de fora por opção técnica, o treinador assumiu o 'sonho' do apuramento para a fase de liga da competição da UEFA, mas com a consciência de que há várias etapas a superar até lá, a primeira na quinta-feira.



"Não me adianta estar a pensar na fase de grupos. É um sonho e uma vontade de todos nós, mas, para lá chegar, temos de trabalhar bastante e passar por várias etapas. Não adianta estar a pensar se não fizermos um bom jogo e não ganharmos", avisou.



Rui Borges confessou ainda "estar feliz" por se estrear ao serviço do Vitória em Malta, na Liga Conferência Europa, principalmente quando faz a retrospetiva de sete anos de carreira, iniciados no Mirandela, clube da cidade natal.



Elogioso para com os "jogadores focados, rigorosos e rápidos de entendimento" que orienta, o técnico enalteceu a adaptação do plantel ao sistema tático de quatro defesas, trabalhada desde o início da pré--temporada, numa perspetiva corroborada pelo avançado Jota Silva.



Ao lado de Rui Borges na conferência de imprensa de antevisão, o internacional português reiterou que os vitorianos estão "bem preparados" para o primeiro jogo oficial da época, lembrou que "não há eliminatórias fáceis" e desvalorizou o relvado sintético como condicionante para o rendimento em campo.



"O relvado é igual para nós e para eles. É nele que vamos ter de jogar e de fazer o melhor para ganhar o jogo. A exigência é sempre máxima. Não vale a pena estar a pensar na fase de grupos. (...) A única coisa que posso prometer é muita fome, muita dedicação, muito trabalho, muita ambição", realçou.



O Vitória de Guimarães defronta o Floriana, de Malta, em jogo da primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, na quinta-feira, a partir das 19:00 locais (18:00 de Lisboa), no Estádio Centenário, em Attard, nos arredores de La Valetta, com arbitragem de Ben McMaster, da Irlanda do Norte.