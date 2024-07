LCE. Bruno Gaspar e Tomás Ribeiro falham jogo em Malta

O lateral direito Bruno Gaspar, titular em 28 partidas da edição anterior da I Liga portuguesa, e o defesa central Tomás Ribeiro, utilizado em 29 desafios do campeonato transato, 28 deles como opção inicial, foram duas das ausências na comitiva vitoriana que se deslocou para o Aeroporto Francisco Sá Carneiro, no concelho da Maia, antes do voo para a ilha mediterrânica.



Questionado no aeroporto sobre a ausência de Tomás Ribeiro, o presidente do Vitória de Guimarães, António Miguel Cardoso, frisou que essa é uma “questão técnica”, que diz respeito ao treinador, Rui Borges.



O guarda–redes João Oliveira e o defesa central Óscar Rivas, dois reforços de verão, falham também a convocatória, assim como o defesa Tounkara, a representar o Mali no Jogos Olímpicos Paris2024, os médios João Mendes, lesionado, e Gonçalo Nogueira e os avançados Telmo Arcanjo e Adrián Butzke.



João Miguel Mendes, Marco Cruz, Samu, José Bica, Kaio César e Chucho Ramírez, os outros elementos contratados no presente ‘mercado’, integram a convocatória vitoriana para o primeiro jogo oficial da temporada 2024/25.



O Vitória de Guimarães defronta os malteses do Floriana na primeira mão da segunda pré-eliminatória da Liga Conferência Europa, agendada para quinta-feira, às 18h00 de Lisboa, no Estádio Centenário, em Attard, com arbitragem de Ben McMaster, da Irlanda do Norte.



Lista dos 22 convocados:



- Guarda-redes: Bruno Varela, Charles e Gui.



- Defesas: Miguel Maga, Alberto, Jorge Fernandes, Borevkovic, Mikel Villanueva, João Miguel Mendes e Ricardo Mangas.



- Médios: Tomás Händel, Manu Silva, Zé Carlos, Tiago Silva, Samu, Nuno Santos e Marco Cruz.



- Avançados: Jota Silva, Kaio César, José Bica, Nélson Oliveira e Chucho Ramírez.