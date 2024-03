Liga Europa. Benfica e Sporting a uma vitória dos "quartos"

As "águias" entram em campo no Ibrox Stadium, a partir das 17h45, num jogo com arbitragem de Ivan Kruzliak.





Otamendi, João Neves, Rafa Silva e Di María devem todos regressar à titularidade, mas há dúvidas. Kokçu mantém-se, depois de uma boa exibição? Quem se junta a João Neves no miolo? E teremos Benfica com Rafa como falso avançado ou voto de confiança num dos pontas de lança puros? Tudo para ser respondido mais perto da hora do jogo.







Na antevisão do jogo, Roger Schmidt deu voz à confiança das águias: "É a segunda mão e jogamos fora. É um jogo decisivo, uma equipa será eliminada. Esperamos um jogo mais aberto do que o da semana passada. No primeiro jogo fomos capazes de criar chances, mas temos de aceitar o empate. Amanhã começa do zero. O ambiente será uma boa motivação para as duas equipas, estamos prontos para jogar e para nos qualificarmos. Somos uma equipa que não se pode esconder, com uma ideia de jogo e que cria situações de golo".





Do lado dos escoceses não se esperam grandes mexidas do técnico Philippe Clément, embora o belga vá ser obrigado a substituir o seu imprescindível, Dujon Sterling, que se lesionou. O jovem McCausland está em dúvida, mas é a opção mais forte, a par de Matondo. Fábio Silva deverá manter-se como falso extremo.





Cenário idêntico em Itália





Os "leões" entram no Atleti Azzurri d´Italia, a partir das 20h00, num jogo com arbitragem de Sandro Schärer.





O guarda-redes Franco Israel a ganhar confiança e os regressos de elementos como St. Juste e Paulinho vinham a ser boas notícias para o Sporting, mas a ausência de Morita cria dúvidas na forma da equipa abordar este encontro. Daniel Bragança tem alguns problemas sem bola, Koindredi ainda parece macio para este nível e o recuar de Pedro Gonçalves, é sempre uma hipótese.







Na conferência de imprensa de antevisão do jogo o treinador do Sporting, Rúben Amorim, destacou a gestão que é necessária fazer da equipa: "Vamos fazer a rotação que temos vindo a fazer. É a única maneira de ganhar os jogos todos. Vai haver uma rotação normal, sabendo que o campeonato, em caso de dúvida, é a prioridade. Mas é um jogo a decidir. São dois meses. Com a ilusão que temos de ganhar todas as competições, o cansaço é um bocadinho posto de lado. Vamos pensar em vencer o jogo. Depois, logo veremos quem estará recuperado para o outro jogo. Sabendo que é decisivo, o que não vamos fazer é arriscar jogadores que têm pequenos problemas em que os podemos perder para os vários jogos que vêm aí. A única preocupação é manter o grupo todo saudável".





Atalanta parece apresentar-se na máxima força.





Com ameaças de empenho total de ambos os lados, as poupanças não vão ser assunto neste jogo. Dois estrategas nos bancos vão tentar a superação final e ganhar pontos para a reputação que têm vindo a construir.