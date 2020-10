Manchester City vence Arsenal em vésperas de receber o FC Porto

Com os internacionais portugueses Rúben Dias, João Cancelo e Bernardo Silva de início, após terem estado ao serviço da seleção nacional, os ‘citizens' chegaram ao tento da vitória aos 23 minutos, por intermédio de Raheem Sterling, em recarga a um remate defendido por Bernd Leno.



O City, que vinha de uma derrota pesada com o Leicester (5-2) e um empate com o Leeds (1-1), retomou o caminho das vitórias na ‘Premier League', antes de receber, na quarta-feira, o FC Porto, na partida da primeira jornada do grupo C da ‘Champions'.



A equipa comandada por Pep Guardiola está no 10.º lugar, com sete pontos, ao passo que o Arsenal é quinto, com nove, tendo falhado a subida ao segundo posto e a aproximação ao líder Everton, que empatou 2-2 com o Liverpool, no dérbi de Merseyside.



Os campeões ingleses marcaram logo aos três minutos, por intermédio do senegalês Sadio Mané, mas, logo de seguida, ficaram privados de Virgil van Dijk, na sequência de uma entrada muito dura do guarda-redes do Everton, Jordan Pickford, que só não foi sancionada com uma grande penalidade porque o internacional holandês estava em fora de jogo no início da jogada.



Os 'toffees', que contaram com o internacional português André Gomes entre os titulares, chegaram ao empate aos 19 minutos, por Michael Keane, só que, no segundo tempo, o egípcio Mohamed Salah recolocou o Liverpool em vantagem, aos 72, marcando o 100.º golo em 159 jogos realizados pelos 'reds', desde que, em 2017, foi contratado à Roma.



Já com o internacional luso Diogo Jota em campo, o Liverpool viu o rival chegar novamente à igualdade, aos 81 minutos, através de Dominic Calvert-Lewin, que leva seis golos na prova e divide a liderança dos melhores marcadores com o sul-coreano Son Heung-Min, do Tottenham.



Aos 90+2 minutos, os 'reds' ainda festejaram o golo que lhes daria o triunfo, apontado pelo 'capitão' Jordan Henderson, mas o lance foi anulado com recurso ao vídeoarbitro (VAR), numa decisão que deixou muitas dúvidas.



O Everton cedeu os primeiros pontos na 'Premier League', mas continua a liderar a prova, com 13 pontos, mais três do que o Liverpool, segundo colocado, que poderá ser ultrapassado por Aston Villa ou Leicester, ambos com nove e que se defrontam no domingo.



Já o Chelsea, esteve a poucos minutos de alcançar a segunda vitória seguida e subir aos lugares cimeiros, mas acabou por ceder o golo do empate (3-3) com o Southampton aos 90+2 minutos, da autoria do dinamarquês Jannik Vestergaard.



Os ‘blues' estiveram em vantagem por 2-0 e 3-2, com golos dos alemães Timo Werner, aos 15 e 28 minutos, e Kai Havertz, aos 59, com os ‘saints' chegaram ao 2-2, por intermédio de Danny Ings, aos 43, e Charlie Adams, aos 57.



Ainda hoje, o Newcastle, nono, com sete pontos, recebe o Manchester United, 16.º, com três.