Manchester City volta a perder pontos

Em dia de 'emoções fortes' na Premier League, o novo 'tropeção' do City acaba por ficar para plano secundário face ao que aconteceu no estádio Vitality Stadium e que levou à suspensão do Bournemouth-Luton, aos 65 minutos, com 1-1 no marcador.Com 59 minutos de jogo, o internacional galês caiu inanimado no relvado , sem ninguém perto dele. Prontamente assistido no local, acabou por ser transportado para o hospital, ainda consciente.Perante o sucedido, e manifestamente sem condições para continuar a partida, o árbitro Simon Hooper decidiu não prosseguir, face à gravidade do ocorrido e perante a comoção de jogadores, equipas técnicas e público.Tom Lockyer, de 29, já tinha protagonizado um problema análogo em maio, na final do ‘play-off’ da segunda divisão, tendo então sido tratado a uma anomalia cardíaca.No estádio Etihad, o campeão Manchester City voltou a comprometer, desbaratando a vantagem de 2-0 para se deixar empatar pelo Crystal Palace, já nos descontos.A irregularidade da equipa de Bernardo Silva e Rúben Dias, mais uma vez titulares, é por demais evidente, arriscando o City a terminar a ronda a seis pontos do Liverpool. Continua em quarto lugar, com 34 pontos, atrás de Liverpool, Arsenal e Aston Villa, que só jogam domingo.Grealish, aos 24, e Rico Lewis, aos 54, marcaram os golos da equipa anfitriã, que a meio da segunda parte parecia bem embalada para a vitória. Reagiram bem os londrinos, através do francês Jean-Philippe Mateta, aos 76, e Michael Olise, aos 90+5, de grande penalidade.Também hoje, o Fulham, treinado pelo português Marco Silva, foi 'presa fácil' em Newcastle, onde perdeu por claros 3-0. A expulsão do mexicano Raúl Jiménez, aos 22 minutos, com vermelho direto por falta 'feia' sobre Sean Longstaff, foi determinante.Lewis Miley (57), Miguel Almirón (64) e Dan Burn (82) marcaram os golos do Newcastle ao cada vez mais cansado Fulham, por quem João Palhinha foi titular e viu cartão amarelo.O Newcastle sobe provisoriamente ao sexto lugar, com 29 pontos, enquanto o Fulham cai para 11º, com 21 pontos.Em Londres, o Chelsea ganhou ao lanterna-vermelha Sheffield United por 2-0, subindo ao 10.º posto, com 22 pontos.Marcaram, em Stamford Bridge, Cole Palmer, aos 54 minutos, e Nicolas Jackson, aos 61.Após duas derrotas consecutivas, este pode ser o regresso a alguma tranquilidade por parte dos londrinos.