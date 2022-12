Mundial2022. Marrocos ainda não sabe o que é perder

Depois de golear a Suíça por 6-1, nos "oitavos", e sem a influência do capitão Cristiano Ronaldo, que foi suplente utilizado, o conjunto das quinas surge muito motivado para tentar novo triunfo rumo às meias-finais, mas, para tal, terá de impor-se contra uma seleção que eliminou Espanha, uma das favoritas à conquista da taça, para fora de cena.Os utilizados por Fernando Santos provaram dentro das quatro linhas que sabem jogar muito e bem sem o capitão, pelo que o selecionador luso quererá manter o nível exibicional, nem que para isso tenha de abdicar, uma vez mais, de Ronaldo.Do outro lado, o conjunto treinado por Hoalid Regragui, além de ter afastado os espanhóis na fase anterior, no desempate por grandes penalidades (3-0), depois de 120 minutos sem golos, já tinha surpreendido, ao vencer o Grupo F, no qual alcançou um triunfo sobre a fortíssima Bélgica, segunda colocada do ranking FIFA, outro diante do Canadá (2-1) e um empate com a Cróacia (0-0), tendo sofrido apenas um golo, um autogolo, em quatro jogos.Os dois triunfos igualam os que tinham, em anteriores Mundiais - um precisamente com Portugal (3-1, em 1986) e outro face à Escócia (3-0, em 1998 -, em 16 jogos, sendo que Marrocos está invicto em todo o Mundial2022, já que também não perdeu na qualificação (sete vitórias e um empate).Embora não se possa comparar as individualidades dos africanos com a dos lusos, os "leões do altas", que valem muito mais pelo seu coletivo e pelo espírito de entreajuda que colocam em campo, têm dois jogadores de nível mundial e que podem, eventualmente, fazer a diferença: o extremo esquerdo Hakim Ziyech, do Chelsea, e o lateral direito Achraf Hakimi, do Paris Saint-Germain.A presença de Marrocos nesta fase acaba por ter um destaque maior, já que é apenas a quarta vez na história dos Mundiais que África tem uma equipa nos "quartos", imitando os Camarões (1990), Senegal (2002) e Gana (2010), sendo que todos falharam as "meias".





Em equipa que ganha não mexe



Para o duelo de sábado, e tendo em conta o nível apresentado por Portugal ante os helvéticos, é expectável que o selecionador luso, Fernando Santos, não mexa na equipa, embora paire sempre a dúvida se Ronaldo voltará ao "onze".



No Estádio Al Thumama, em Doha, Diogo Costa deverá continuar a ser o dono da baliza, atrás de Diogo Dalot, que talvez tenha "agarrado" a lateral direita, em detrimento de João Cancelo que não foi opção na terça-feira, Pepe, Rúben Dias e Raphaël Guerreiro.



No meio-campo, Wiliam Carvalho, Bruno Fernandes, Bernardo Silva e Otávio estão bem posicionados para serem as primeiras escolhas, enquanto a dupla atacante João Félix-Gonçalo Ramos parece, agora, ser mais difícil de separar.



O avançado do Benfica fez um "hat-trick" na estreia absoluta como titular pela seleção "AA", e o atacante do Atlético de Madrid protagonizou umas das suas melhores exibições com a camisola das quinas frente aos helvéticos.



No sábado, pelas 15h00 (em Lisboa), no Estádio Al Thumama, em Doha, Portugal vai medir forças com Marrocos, naquele que será o terceiro encontro dos quartos de final do campeonato do Mundo de 2022.