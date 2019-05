Oficial. Felipe transfere-se para o Atlético de Madrid

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Mai, 2019, 08:50 / atualizado em 28 Mai, 2019, 08:50 | Futebol Internacional

"A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD, (...) vem informar o mercado que chegou a um acordo com o Atlético de Madrid para a cedência, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva do jogador profissional de futebol Felipe pelo valor de 20.000.000 Euro (vinte milhões de euros)", lê-se no comunicado dos "dragões".



Aos 30 anos, o defesa-central deixa os azuis e brancos após três temporadas, depois ter sido contratado ao Corinthians em 2016, tendo vencido um campeonato, em 2017/18, e uma Supertaça, no início desta época.





Felipe é a segunda transferência confirmada pelo FC Porto, depois de Éder Militão ter assinado pelo Real Madrid, num negócio que valeu 50 milhões de euros.