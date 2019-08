Pepe admite que jogo com Krasdonar "é muito importante"

Lusa Comentários 12 Ago, 2019, 21:00 | Futebol Internacional

Em conferência de imprensa, o central dos 'dragões' abordou ainda a derrota com o Gil Vicente (2-1), na I Liga, e a importância que isso poderá ter para o jogo desta terça-feira.



"O que interessa é olhar para o futuro, é nisso que estamos focados. Sabemos o que fizemos de errado (com o Gil Vicente) e agora é pensar já no jogo de amanhã (terça-feira), contra o Krasnodar. Esperamos estar ao nosso nível para poder dar uma alegria aos adeptos", disse.



Pepe foi ainda questionado ser era mais fácil jogar com Danilo ou com outro jogador à frente da defesa.



"Essa pergunta tem coisa aí coisa aí dentro... O mais importante é que temos um grupo de jogadores, todos são importantes, trabalham para merecer a oportunidade, cabe ao treinador escolher. Todos querem chegar ao final e sermos todos vencedores, é para isso que trabalhamos. Dedicamo-nos todas as horas para no fim conquistarmos o que queremos", rematou.



O FC Porto recebe esta terça-feira os russos do Krasnodar, em jogo a contar para a segunda mão da terceira eliminatória da Liga dos Campeões, depois de ter vencido na Rússia, por 1-0.