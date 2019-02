Portugal com Escócia e Finlândia na `corrida` ao Euro2021 de futebol feminino

Lusa Comentários 21 Fev, 2019, 13:51 | Futebol Internacional

Portugal, 32.º no `ranking` da FIFA, entrava no sorteio realizado na sede da UEFA inserido no terceiro pote e, entre os mais difíceis adversários, que integravam os potes 1 e 2, conseguiu `fugir` aos `tubarões`, como Alemanha, França, Inglaterra ou Holanda, atual campeã europeia.

A Escócia, a seleção menos cotada do pote 1, 20.ª da hierarquia mundial, foi adversária de Portugal no Europeu realizado na Holanda, em 2017, para o qual Portugal conseguiu qualificar-se pela primeira vez.

Em julho de 2017, na fase de grupos, a equipa treinada por Francisco Neto, conseguiu vencer as escocesas por 2-1, com golos das internacionais Carolina Mendes e Ana Leite, no único triunfo luso na competição, em três partidas.

O sorteio determinou também que Portugal vai reencontrar a Finlândia, atual 28.ª do mundo, que chegou a vencer no apuramento para o Europeu de 2017, por 2-1, em casa, tendo empatado fora a 0-0. Depois disso, a seleção lusa empatou em dois particulares com as finlandesas, ambos 1-1.

Das equipas dos potes 4 e 5, Portugal defrontará a Albânia (78.ª) e Chipre (153.º). Nos dois jogos diante das albanesas, no apuramento para o Mundial2015, Portugal goleou por 7-1 e 3-0, mas com as cipriotas será uma estreia.

Para a fase final do Europeu de 2021, em Inglaterra, serão 15 os países que se juntarão à seleção anfitriã.

A fase de qualificação, que decorre entre 26 de agosto de 2019 e setembro de 2020, é composta por nove grupos, os dois primeiros com seis equipas e os restantes com cinco.

Apuram-se diretamente os vencedores de cada grupo, mais os três melhores classificados, excluindo os jogos com os últimos posicionados de cada agrupamento. Os restantes seis segundos colocados disputarão um `play-off`, em outubro de 2020.

Portugal conseguiu a estreia num Europeu em 2017, quando foi segundo no seu grupo de apuramento, atrás de Espanha, tendo disputado os `play-off`, no qual eliminou a Roménia (0-0 em casa e 1-1 fora).

- Composição dos grupos de apuramento para o Europeu feminino de 2021, em Inglaterra:

Grupo A: Estónia, Kosovo, Turquia, Eslovénia, Rússia e Holanda.

Grupo B: Geórgia, Malta, Israel, Bósnia e Herzegovina, Dinamarca e Itália.

Grupo C: Ilhas Faroé, Irlanda do Norte, Bielorrússia, País de Gales e Noruega.

Grupo D: Azerbaijão, Moldova, Polónia, República Checa e Espanha.

Grupo E: Chipre, Albânia, Portugal, Finlândia e Escócia.

Grupo F: Letónia, Eslováquia, Hungria, Islândia e Suécia.

Grupo G: Macedónia, Cazaquistão, Sérvia, Áustria e França,

Grupo H: Lituânia, Croácia, Roménia, Bélgica e Suíça.

Grupo I: Montenegro, Grécia, República da Irlanda, Ucrânia e Alemanha.