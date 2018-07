Rolando recupera de lesão e avalia Mbemba

Mário Aleixo - RTP Comentários 24 Jul, 2018, 12:31 / atualizado em 24 Jul, 2018, 12:31 | Futebol Internacional

O futebolista de 32 anos saiu lesionado do último jogo do Marselha na Liga francesa na época de 2017/18, frente ao Amiens.



O defesa sofreu uma rotura total do tendão de Aquiles foi operado e cumpre um período de recuperação de vários meses.





Ao jornalista Alexandre Afonso confidenciou que quer “voltar bem para atacar com força a nova época”.









A lesão privou-o de uma possível presença no Mundial da Rússia em representação da seleção portuguesa o que o deixou triste porque “a seleção é o patamar máximo" para qualquer jogador.Confrontado com o título mundial conquistado pela seleção francesa graceja e confidencia que agora são os colegas que gozam com ele, ao contrário do que se passava até agora quando fazia valer o título europeu conquistado por Portugal à custa da França.Sábado não estará em Alvalade com a sua equipa, no jogo de apresentação dos “leões” aos sócios, porque continua a cumprir um rigoroso programa de recuperação.Noutro capítulo da conversa Rolando, que jogou no Anderlecht com o último reforço do FC Porto Mbemba, destacou as qualidades do jogador congolês: “É forte fisicamente, tem velocidade e é muito agressivo no um contra um”.Acredita que no último ano Mbemba tenha desenvolvido a sua cultura tática no Newcastle, de Inglaterra, e enumera mais uma característica do africano: “Já provou que sabe marcar golos até porque pode jogar mais à frente como médio defensivo”.