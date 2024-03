Rubiales regressa a Espanha em 6 de abril

De acordo com a agência noticiosa EFE, a defesa do antigo presidente da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) explicou à juíza titular do caso que Rubiales tem bilhete de regresso da República Dominicana marcado para o dia 6 de abril, tendo chegada prevista a Madrid às 11h25.



A advogada de Rubiales diz desconhecer se foi ordenada a detenção do antigo presidente da RFEF, tal como noticiou na quarta-feira a agência EFE, mas refere: “Queremos deixar claro que o sr. Rubiales está disponível para, perante a justiça, prestar todos os esclarecimentos sobre a investigação em curso”.



Na quarta-feira, a agência EFE noticiou que Luis Rubiales será detido quando regressar a Espanha, na sequência das buscas por supostas irregularidades em contratos, durante uma investigação por crimes de corrupção.



A operação foi lançada pela Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil e decorre de uma investigação sobre alegados atos criminosos associados à corrupção empresarial, administração injusta e branqueamento de capitais.



O processo afeta supostas irregularidades nos contratos celebrados pela RFEF desde 2018, período em que o organismo esteve sob a presidência de Luis Rubiales e que inclui a realização da Supertaça espanhola de futebol na Arábia Saudita.



As buscas decorreram na sede da RFEF, em Madrid, e na casa de Luis Rubiales, em Granada, entre outros locais, com pelo menos quatro detenções a serem efetuadas.



Rubiales esteve à frente da RFEF entre 2018 e 2023, cargo ao qual renunciou depois que a internacional espanhola Jenni Hermoso apresentou queixa pelo beijo que lhe deu na boca na comemoração da conquista do Mundial feminino.