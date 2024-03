Rubiales será detido quando voltar a Espanha

Rubiales foi um dos alvos desta operação, mas está há cerca de um mês na República Dominicana, algo que o juiz responsável pelo caso e os investigadores já sabiam.



Contudo, segundo o que fontes próximas da investigação indicaram à EFE, o antigo dirigente da RFEF será detido assim que pisar solo espanhol, sendo que, caso não regresse, outras medidas serão tomadas.



A operação foi lançada pela Unidade Operacional Central (UCO) da Guarda Civil e decorre de uma investigação sobre alegados atos criminosos associados à corrupção empresarial, administração injusta e branqueamento de capitais.



O processo afeta supostas irregularidades nos contratos celebrados pela RFEF desde 2018, período em que o organismo esteve sob a presidência de Luis Rubiales e que inclui a realização da Supertaça espanhola de futebol na Arábia Saudita.



As buscas decorreram na sede da RFEF, em Madrid, e na casa de Luis Rubiales, em Granada, entre outros locais, com pelo menos quatro detenções a serem efetuadas.



Rubiales esteve à frente da RFEF entre 2018 e 2023, cargo ao qual renunciou depois que a internacional espanhola Jenni Hermoso apresentou queixa pelo beijo que lhe deu na boca na comemoração da conquista do Mundial feminino.