Sevilha perde com Athletic e desiste do título espanhol

A equipa treinada por Julen Lopetegui esteve quase sempre por cima do encontro e mais perto de desfazer o "nulo", mas os bascos apresentaram-se coesos defensivamente e deram continuidade ao bom momento no campeonato – oito jogos sem derrotas.



O único golo da partida surgiu num contra-ataque conduzido por Oihan Sancet, que assistiu Iñaki Williams, que bateu Bono e interrompeu uma série de oito encontros consecutivos sem perder e cinco triunfos do emblema andaluz.



O Sevilha mantém o quarto posto, com 70 pontos, contra os 74 de FC Barcelona e Real Madrid, terceiro e segundo classificados, respetivamente, e 76 do líder isolado Atlético de Madrid. O Athletic é agora nono, com 45, os mesmos do Granada.