Sevilha renova com o treinador José Luis Mendilibar

José Luis Mendilibar, de 62 anos, chegou ao Sevilha em 21 de março com a missão de manter a equipa na LaLiga e não só alcançou, com facilidade, esse objetivo como venceu a Liga Europa, na final decidia nos penáltis com a Roma (4-1, após 1-1), de José Mourinho.



Para erguer o seu sétimo troféu referente à conquista da Liga Europa, que lhe permite disputar a Liga dos Campeões na próxima época, o Sevilha deixou pelo caminho o Manchester United (quartos de final) e a Juventus (meias-finais).



No seu curto percurso como treinador do Sevilha, de apenas dois meses e meio, José Luis Mendilibar soma oito vitórias, seis empates e três derrotas. O Sevilha terminou o campeonato espanhol na 12.ª posição, com 49 pontos, a 39 pontos do campeão FC Barcelona.