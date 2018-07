Sporting quer queixar-se à FIFA por Gelson Martins

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Jul, 2018, 11:22 / atualizado em 25 Jul, 2018, 11:22 | Futebol Internacional

O Sporting não chegou a acordo com os madrilenos pelo passe de Gelson Martins e pretende queixar-se à FIFA, segundo revela o jornal A Bola na edição esta quarta-feira.



Na base da reclamação está a proposta apresentada pelo Atlético de Madrid de 15 milhões de euros por metade do passe do jogador, considerados insuficientes pelos “leões”.



O Sporting não reconhece a justa causa invocada na rescisão do contrato pelo jogador e quer fazer valer os seus direitos, ou seja, receber uma verba superior pelo passe do seu ex-jogador.



A mesma notícia revela que Gelson assinou contrato com o Atlético de Madrid e já terá sido inscrito pelos “colchoneros” na Federação Espanhola de Futebol.



Os responsáveis leoninos querem 40 milhões de euros pela totalidade do passe. Os espanhóis contrapuseram 15 milhões de euros por metade, mas os “leões” pediram mais cinco.



A inclusão de jogadores como Luciano Vietto e André Moreira no negócio foi colocada como hipótese, mas, de momento, a operação encontra-se num impasse.



O extremo alegou justa causa para rescindir contrato com o emblema de Alvalade na sequência das agressões ocorrida na Academia de Alcochete, em maio.