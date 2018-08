Sporting vence Osijek por 3-0 e discute apuramento no grupo 10 da `Champions`

Lusa Comentários 10 Ago, 2018, 21:28 | Futebol Internacional

Na Croácia, Diana Silva foi o destaque individual da equipa ‘leonina’ pela exibição e pelos dois golos que marcou, mas foi Joana Marcão a abrir o caminho para a vitória, aos 17 minutos, a concluir ao segundo poste um cruzamento de Ana Borges.



Nessa altura já o Sporting controlava e dominava a partida, mas o segundo golo, aos 38 minutos, por Diana Silva, deu a tranquilidade à equipa para gerir a vantagem de dois golos na segunda parte sem perder o equilíbrio e a coesão defensiva.



O Osijek teve mais iniciativa na segunda parte, em busca do golo que a recolocaria na discussão do resultado, mas seria o Sporting a marcar a um quarto de hora do fim, de novo por Diana Silva, dando o ‘xeque-mate’ na partida.



Com este triunfo, o Sporting, que perdeu na jornada inaugural frente às norueguesas do Avaldsnes, as favoritas do grupo, por 3-2, passou a somar três pontos e entra na discussão do segundo lugar, que pode dar apuramento para a fase seguinte.



O Avaldsnes, que venceu hoje por 3-0 o ZF Dragon, lidera com seis pontos, seguido do Osijek e do Sporting, segundo e terceiro classificados, com três pontos cada - as croatas têm melhor saldo que as portuguesas entre golos marcados e sofridos fruto da goleada por 13-0 às macedónias, que continuam sem pontos.



De acordo com o regulamento da competição, apuram-se as duas primeiras classificadas de cada um dos 10 grupos e as duas melhores segundas, contabilizando apenas os resultados frente ao primeiro e terceiro classificados.



O Sporting defronta o ZFK Dragon, da Macedónia, na sexta-feira, na terceira e última jornada do grupo 10.