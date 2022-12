Sterling deixa seleção após assalto à sua casa

Sterling já tinha ficado de fora do jogo dos oitavos de final do torneio, disputado no domingo, no qual a Inglaterra venceu por 3-0 o Senegal, tendo a federação britânica informado que a ausência do avançado do Chelsea estava relacionada com “motivos familiares”.A polícia do condado de Surrey informou que tinha aberto uma investigação a um assalto ocorrido em Oxshott, Leatherhead, sem identificar os ocupantes, mas a comunicação social inglesa revelou que se trata da casa onde reside Sterling e a família.”, indica o comunicado da polícia britânica, adiantando que os residentes “”.Gareth Southgate, selecionador de Inglaterra – que defronta no sábado a França nos quartos de final do Mundial2022 -, tinha afirmado que pretendia “dar tempo” ao avançado, de 27 anos, “para poder apoiar a sua família”, sem especificar os motivos.