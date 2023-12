Superliga Europeia aprovada pelo Tribunal de Justiça Europeu

O mais alto órgão administrativo da UE considerou que a UEFA e a FIFA abusaram da sua "posição dominante" na sua acção contra a criação da controversa Superliga de futebol.

Esta é uma decisão que não permite recurso e que deve ser aplicada pelo tribunal espanhol que está a apreciar o caso, em resposta à denúncia apresentada em abril de 2022 pelas empresas gestoras do projeto desportivo - A22 Sports Management e European Super League.

O projeto da Superliga foi iniciado por 12 clubes europeus, dos quais apenas permanecem o Real Madrid, o FC Barcelona e a Juventus.

Em comunicado, o TJUE sustentou que a decisão da FIFA e da UEFA de sujeitarem qualquer competição que surja à sua aprovação prévia é ilegal, assim como "proibir clubes e atletas de participarem nessas competições".



Contudo, o TJUE referiu que a decisão "não significa que competições como a Superliga tenham de ser necessariamente aprovadas", advertindo a que decisão está relacionada com o que a FIFA e a UEFA podem ou não fazer, em vez da legitimidade de um projeto específico.



Em paralelo, esta instância judicial decidiu que os organismos que regem o futebol na Europa e no mundo também não podem decidir sobre os direitos de transmissão das competições, advogando que podem ser prejudiciais para os próprios clubes e adeptos, impedindo "que tirem proveito de competições potencialmente inovadoras".

Promotores da Superliga de futebol exaltam queda do monopólio da UEFA

Os promotores da Superliga de futebol exaltaram a queda do monopólio da UEFA, após o Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) ter decidido que aquele organismo e a FIFA não têm legitimidade para proibir novas provas.



“Ganhámos o direito de competir. O monopólio da UEFA acabou. O futebol é gratuito. Os clubes já não vão sofrer ameaças e sanções e estão livres para determinar o seu próprio futuro”, reconheceu nas redes sociais o alemão Bernd Reichart, diretor executivo da A22 Sports Management, companhia que apresentou o projeto original da Superliga em 2021.

Liga espanhola lembra que projeto é "modelo egoísta e elitista"



A Liga espanhola de futebol considerou que “a Superliga é um modelo egoísta e elitista”, e que todos os formatos que não sejam totalmente abertos, de acesso direto, via campeonatos, são modelos “fechados”.



O organismo, que não se debruçou especificamente sobre a Superliga, mas sobre questões de caráter geral sobre as regras da UEFA e da FIFA, considera que uma competição como a proposta “não deve ser necessariamente autorizada”.

Real Madrid e FC Barcelona enaltecem “fim dos monopólios” no futebol



O Real Madrid e o FC Barcelona manifestaram-se satisfeitos com a decisão da justiça europeia, que considerou abusiva a intervenção da FIFA e da UEFA contra a criação da Superliga de futebol, competição que ambos defendem.



“Como uma das entidades impulsionadoras da Superliga, o FC Barcelona considera que a sentença abre a porta a uma nova competição de futebol de alto nível na Europa, ao manifestar-se contra os monopólios no mundo do futebol”, refere o clube, em comunicado.



Também o Real Madrid manifestou uma “enorme satisfação” com a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que hoje considerou contrária à legislação europeia a decisão da FIFA e da UEFA de proibir atletas e clubes de participarem em competições privadas.

Associação Europeia de Adeptos diz não haver espaço para prova "separatista"



A Associação Europeia de Adeptos (FSE) afirmou que “não há lugar no futebol europeu para uma Superliga separatista” e criticou a decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE), que validou a criação da competição.



A FSE garantiu que continua “empenhada em continuar o trabalho” com a UEFA, as ligas e federações nacionais de futebol, e que irá examinar as implicações da decisão do TJUE com mais detalhe.



“Aconteça o que acontecer a seguir, a Superliga continua a ser um projeto mal concebido, que põe em perigo o futuro do futebol europeu”, disse a FSE, através da rede social X, sublinhando que vai, juntamente com os seus membros e os fãs, “lutar contra isso”.