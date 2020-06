Vasco da Gama anuncia que tem 16 futebolistas infetados

O clube do Rio de Janeiro informou, no seu canal no Youtube, que realizou um total de 350 testes de triagem para a covid-19 a jogadores, respetivas famílias, membros da equipa técnica e administrativa, e que 30 por cento das pessoas testadas "já estava em contacto com o vírus".



Entre as pessoas submetidas a esses exames, além dos 16 jogadores que apresentaram resultados positivos e foram colocados à margem do restante grupo, há o registo de três que já recuperaram da doença.



"Os jogadores com resultados positivos serão seguidos continuamente e não voltarão ao seio do grupo até termos a certeza de que não haverá o risco de contaminarem os seus companheiros", disse Marcos Teixeira, chefe do departamento médico do clube carioca.



De assinalar que, no início de maio, outro grande clube do Rio de Janeiro, o Flamengo, cuja equipa é treinada pelo português Jorge Jesus, anunciou que três dos seus jogadores, que não identificou, estavam infetados, mas, entretanto, já recuperaram.



As competições de futebol no Brasil foram interrompidas em meados de março devido à pandemia da covid-19, que já matou quase 30 mil pessoas no país, registando-se uma curva de contaminação ainda em ascensão, sendo o estado do Rio de Janeiro o segundo, a seguir a São Paulo, com maior número de infetados, 53.388, e de óbitos, 5.344 óbitos.