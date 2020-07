Villarreal e At. Bilbau vencem na luta pelos lugares da UEFA

Com um "bis" de Moreno, aos sete e aos 30 minutos, o "submarino amarelo" subiu, à condição, ao quinto lugar, agora com 54 pontos, dois acima do Getafe, que ainda joga nesta ronda, enquanto o Bétis, sem o lesionado William Carvalho, segue em 13.º, com 37.



Em Valência, a equipa de Gonçalo Guedes (saiu aos 62) somou a terceira derrota consecutiva na receção aos bascos, que beneficiaram de dois golos de Raúl Garcia, aos 13 e aos 47, para chegar ao sétimo posto, com 48 pontos, aproveitando a derrota da rival e vizinha Real Sociedad, agora em oitavo.



O 11.º classificado Levante, com Ruben Vezo no "onze" titular e Hernâni em campo a partir dos 63, empatou em casa do 14.º Valladolid, enquanto o Granada, de Domingos Duarte, totalista, e Gil Dias, que saiu aos 89, venceu no reduto do Alavés.



Este triunfo permitiu aos granadinos ultrapassar o Valência no nono posto, somando agora os mesmos 46 pontos da formação "che", e continuar a dois pontos dos lugares europeus.



Esta quinta-feira, a conclusão da 33.ª ronda pode ver o líder Real Madrid ampliar para quatro os pontos de vantagem para o campeão em título FC Barcelona, que é segundo e empatou terça-feira com o Atlético de Madrid (2-2).