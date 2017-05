Watford confirma contratação de Marco Silva

RTP 27 Mai, 2017, 14:31 / atualizado em 27 Mai, 2017, 15:50 | Futebol Internacional

No comunicado publicado no site do Warford, o responsável pela equipa destaca que Marco Silva “foi um dos treinadores mais procurados na Premier League”.



Scott Duxbury sublinha ainda o trabalho do técnico português em diferentes campeonatos europeus, bem como o trabalho de Marco no Hull City ao longo da última época.



"Estamos muito satisfeitos por ter assegurado os seus serviços e estarmos agora a receber um treinador com o seu perfil e potencial”, acrescenta o gestor da equipa.

Sucessor de Mazzarri



Marco Silva sucede assim ao técnico italiano Walter Mazzarri. O comunicado do Watford vem oficializar a notícia que tinha sido já avançada pela RTP ao longo dos últimos dias.



O treinador português regressou na noite de sexta-feira a Lisboa, depois de ter estado em Inglaterra a negociar a transferência para o clube da Premier League.



O Watford terminou a última época em 17º lugar, precisamente uma posição acima do Hull City, a equipa que Marco Silva orientou na última temporada.



Apesar de não ter evitado a descida de divisão do Hull City, o ex-treinador do Sporting deixou uma imagem muito positiva e terá mesmo recebido ofertas concretas de equipas como Leicester, o Southampton e o Crystal Palace



Com a sua contratação ao serviço do Watford, cai por terra a hipótese de Marco Silva suceder a Nuno Espírito Santo no comando técnico do Futebol Clube do Porto.