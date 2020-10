Wolves vencem Crystal Palace com golo de Podence e sobem ao pódio na Premier League

A equipa orientada por Nuno Espírito Santo ascendeu ao último lugar do pódio, de forma provisória, com 13 pontos, os mesmos dos líderes da prova, os rivais Everton e Liverpool, que ainda vão jogar nesta ronda.



Hoje, no Molineux, Daniel Podence esteve em grande plano, juntamente com Pedro Neto, que fez o passe decisivo para o extremo formado no Sporting marcar o seu primeiro golo na edição 2020/2021 da competição, aos 27 minutos, já depois de o lateral francês Rayan Ait Nouri (16) ter adiantado os ‘wolves’.



Além de Podence e Pedro Neto, foram opção na equipa dos arredores de Birmingham os lusos Rui Patrício, Rúben Neves, Nélson Semedo, João Moutinho e Fábio Silva, os últimos dois como suplentes utilizados.



O Palace, que terminou o encontro com menos um elemento, face à expulsão de Luka Milivojevic (86), após entrada dura sobre Moutinho, ocupa o nono posto, com 10 pontos.



A ronda prossegue no sábado, com a visita do Manchester City ao terreno Sheffield United, a deslocação do Chelsea e Burnley e a receção do campeão Liverpool ao West Ham.