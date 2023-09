1.º Dezembro afasta Paços de Ferreira da Taça de Portugal

O único golo do encontro surgiu no prolongamento, com Hugo Cardoso (104) a marcar um tento histórico para a equipa de Sintra, que assim ‘faz Taça’ e elimina uma equipa das ligas profissionais.



Empolgado pelo público presente nas bancadas, o 1.º Dezembro dominou os primeiros instantes de jogo, fazendo uma pressão alta sobre o Paços de Ferreira. A equipa sintrense chegou mesmo ao golo ao minuto 13, mas o lance acabou invalidado por fora de jogo.



Com o calor a fazer-se sentir, o 1.º Dezembro foi forçado a baixar o ritmo, mesmo depois de o árbitro conceder alguns minutos para os jogadores se hidratarem, e o Paços de Ferreira cresceu no jogo, ficando perto do golo inaugural nos minutos finais da primeira parte.



Primeiro, foi Rui Fonte, que na zona central disparou forte junto ao poste, para defesa vistosa de Diogo Almeida, e já dentro dos cinco minutos finais foi Costinha a desperdiçar um bom cruzamento de Brian Cipenga no corredor direito.



O descanso fez bem ao 1.º Dezembro, que na segunda parte voltou a entrar por cima no jogo e construiu a primeira ocasião de golo logo ao minuto 51, com Yerfin Lobo, após boa triangulação, a rematar já dentro da área para uma defesa por instinto de Marafona.



Ao contrário do que acontecera no primeiro tempo, o 1.º Dezembro não ‘perdeu gás’, dominou quase por completo toda a segunda parte e teve duas ocasiões, já depois dos 90, para evitar o prolongamento: aos 94, Tiago Simões, completamente esquecido ao segundo poste, atirou ao lado após um pontapé de canto, e já em cima do apito final foi Umaro Baldé a quase gelar o Paços, com um remate que rasou a trave de Marafona.



Mesmo com os jogadores a acusarem 90 minutos de grande intensidade numa tarde de muito calor em Sintra, o 1.º dezembro não deixou de sonhar e entrou para o tempo extra com a mesma gana do tempo regulamentar, acabando por ser premiado já em cima da primeira parte do prolongamento.



Aos 104 minutos, Umaro Baldé fugiu pelo flanco direito, cruzou ao segundo poste e Hugo Cardoso, que surgia de trás a toda a velocidade, atirou de cabeça para o 1-0, sem hipótese de defesa para Marafona.



Com 15 minutos para jogar na segunda parte do prolongamento, o 1.º dezembro não se desmoronou e o Paços, apesar de ter tido a quase totalidade de posse de bola, foi incapaz de criar um lance de perigo junto da baliza de Diogo Almeida, mantendo-se o 1-0 no marcador.







Jogo no Campo Conde Sucena, em Sintra.



1º Dezembro – Paços de Ferreira, 1-0 (após prolongamento).



No final do tempo regulamentar: 0-0



No final da primeira parte do prolongamento: 1-0.



Marcadores:



1-0, Hugo Cardoso, 104 minutos.







Equipas:



- 1º Dezembro: Diogo Almeida, Rodrigo Luís, Alexandre Sousa, Idrisa Sambú (Umaro Baldé, 69), Hugo Cardoso, Diogo Grácio (Diogo Castro, 101), Yerfin Lobo (Gabriel Castro, 83), Tiago Simões, Diogo Coelho (Lisandro Menezes, 101), Ruben Marques (Vitor Carvalho, 110) e Bernardo Silva (Juan Herrera, 70).



(Suplentes: Rafael Marcelino, Tiago Santos, Juan Herrera, Rafael Pinto, Lisandro Menezes, Gabriel Castro, Diogo Castro, Umaro Baldé e Vítor Carvalho).



Treinador: Rui Maside.



- Paços de Ferreira: Marafona, Aldair, Ícaro, Pedro Ganchas, Antunes, Marcos Paulo, Gorby (Welton Jr., 46), Matchoi, Costinha (João Celeri, 80), Rui Fonte (Tiago Ribeiro, 80) e Brian Cipenga (Chibozo, 60).



(Suplentes: Jeimes, Welton Jr., Simão Rocha, Tiago Ribeiro, Luiz, Carlos, Robson Reis, Chibozo, Jójó e João Celeri).



Treinador: Ricardo Silva.







Árbitro: Anzhony Rodrigues (AF Madeira).



Ação disciplinar: Cartão amarelo para Ícaro (25), Aldair (29), Rodrigo Luís (35), Alexandre Sousa (51), Diogo Coelho (55), Umaro Baldé (89), Antunes (90+2) e Juan Herrera (112).



Assistência: Cerca de 800 espectadores.