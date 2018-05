Abrantes Mendes reclama eleições antecipadas

Mário Aleixo - RTP Comentários 16 Mai, 2018, 12:40 / atualizado em 16 Mai, 2018, 12:40 | Futebol Nacional

O carismático sportinguista recusou falar de casos de corrupção e outros fenómenos criminosos e limitou-se a afirmar: “Investigue-se aquilo que tem de se investigar e apurem-se responsabilidades. Até lá fico em silêncio”.



Recorde-se que na quarta-feira à tarde, na Academia de Alcochete, meia centena de indivíduos encapuzados invadiu o espaço e agrediu jogadores e treinadores, abalou a agremiação centenária.



Sobre a forma como o presidente classificou os incidentes em Alcochete, de “chatos”, o ex-dirigente referiu: “É mais uma infelicidade atroz que vem no seguimento de outras que mais uma vez fez uma triste rábula”.



Sobre o futuro imediato de Bruno de Carvalho reclamou: “O futuro dele acabou no Sporting. Vamos aguardar que se vá embora ou seja posto na rua. Cada vez que toma uma posição envergonha a nação leonina”.





Abrantes Mendes, em declarações ao jornalista Pedro Luiz Cid, foi mais longe: “O que aconteceu ontem (quarta-feira) é da responsabilidade dele, do conselho diretivo e dos órgãos sociais que sempre deram o benefício da dúvida a estes dislates do presidente”.









O antigo presidente da assembleia geral do clube alertou ainda para o facto de Bruno de Carvalho por vontade própria não sair de cena: “Voluntariamente não vai sair. Está agarrado ao poder como as lapas. Necessita do salário que aufere no Sporting, sem ele não tem emprego. Tentará ficar o mais tempo possível”.Quanto ao futuro imediato o ex-candidato à presidência do clube de Alvalade avançou: “A melhor solução são eleições gerais antecipadas. Esta situação é insustentável e as pessoas devem abrir os olhos. A cumplicidade dos outros órgãos sociais faz deles corresponsáveis. Que mostrem que são homens”.Sobre o próximo desafio desportivo que está no horizonte com a disputa da Taça de Portugal frente ao Aves, daqui a quatro dias, refletiu: “Gostaria que ganhássemos mas essa vitória não apaga nada disto. Importa não deixar morrer esta vergonha que atingiu a família leonina. A culpa não pode morrer solteira”, disse a finalizar.